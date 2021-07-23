2300 فرصة عمل برواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. حصاد وزارة القوى العاملة في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو الجاري - منها توفير 2300 فرصة عمل برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه، وتحويل وتحصيل 6.8 مليون جنيه مستحقات العمالة بالأردن والسعودية، وصرف 4.5 مليون جنيه منحة عيد العمال والأضحى لـ 4623 عاملا بأسيوط.

كما شهد الأسبوع الحالي قيام وزير القوى العاملة محمد سعفان بتهنئة شعب وعمال مصر بعيد الأضحى المبارك، وقال: ونحن إذ نستقبل عيد الأضحي المبارك نستلهم منه معاني وقيم العمل والعطاء وحسن الجزاء لتكون لنا دافعًا على العمل وبذل الجهد لرفعة وطننا ومواصلة تحقيق مستهدفات التنمية والرخاء متسلحين بالإخلاص يقينًا في جزاء المولى عز وجل للمجدين والمخلصين، مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم" .

وأدى وزير القوى العاملة، الثلاثاء، صلاة عيد الأضحي المبارك في ساحة مسجد آل سعفان بالحسينية في الشرقية مسقط رأسه.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير اعتاد قضاء الأعياد والمواسم في بلده وبين أهله، وفي كل زيارة يخصص وقتا لزيارة قبر والده، ويقضي باقي أيام العيد مع أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنّ الوزير تبادل بعد صلاة الأضحي المبارك، الزيارات العائلية مع أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء وتبادل المعايدات، إذ يكون العيد فرصة للحصول على هدنة لالتقاط الأنفاس من أعمال الوزارة طوال العام، مشيرًا إلى أنّ العادات والتقاليد المصرية في الأعياد لا تختلف بين وزير أو مسئول أو مواطن، فالعيد عيد عند الجميع بالفرحة والتواصل مع الأقارب والأصدقاء.

ووجه وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحي المبارك وثورة 23 يوليو بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنّه تقرر أن تبدأ الإجازة مدفوعة الأجر من الأحد 18 يوليو حتي الخميس 22 يوليو الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وقال الوزير: إن ذلك يأتي وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعديلاته في هذا الخصوص بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وأوضح الوزير، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثلي هذا الأجر.

وشهد حصاد الأسبوع قيام وزير القوى العاملة، بإصدار توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فوراً.

وأعلن حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أنه جاري صرف منحة عيد العمال، وعيد الأضحى المبارك لنحو 4623 عاملا غير منتظم ببطاقة الرقم القومي حتى 14 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة آليات الصرف وتذليل كافة المشكلات التي تواجه هؤلاء العمال لضمان وصول تلك المنح على مستحقيها.

وقال: إنه سيتم صرف مبلغ 4 ملايين و334 ألف جنيه، بواقع 1000 جنيه لـ 4334 عاملا، فضلاً عن صرف 144 ألفاً و500 جنيه، لـ 289 عاملا، بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التي تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح، وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2300 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 15 ألف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهري يوليو وأغسطس 2021.

وقال وزير القوى العاملة، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg النشرة القومية للتشغيل، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية، وأسوان، والبحيرة، وقنا، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يونيو 2021 في النشرة السابقة وعددها 228 فرصة عمل.

ولفت وزير القوى العاملة إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 30 كاشيرا، و20 سائقا درجة ثانية، و30 شيف جزارة وأسماك، و50 بائعاً، و20 خبازا بلديا، و3 أخصائيين نظم معلومات، و5 مراجعين ماليين، و6 تبريد وتكييف، و6 فنيين سباكة، و30 شيف فول وفلافل، و50 شيف جريل، و50 مساعد شيف، و50 شيف شرقي، و30 مساعد شيف شرقي، و10 عمال خدمات، و10 عمال مخازن، و20 عمال إنتاج.

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل في 53 مندوب مبيعات، و50 سائقاً، و51 عامل إنتاج، وفني ميكانيكا، وفني صيانة براتب 4000 جنيه، و50 عامل مخزن.

وفي الدقهلية يوجد فرص عمل لـ 8 سائقين درجة ثانية، و3 مندوبين مبيعات، وعاملين، و3 برادين اسطمبات، و3 خراطين، وعاملة نظافة، ومحاسب.

كما تم توفير فرص عمل بالمنوفية والسويس شملت 152 عامل إنتاج، و5 عمال مخازن، و10 خياطين.

وفي الغربية يوجد فرص عمل لعاملين إنتاج، وكاشير، وويتر صالة، وعامل مطبخ، ومحاسب، ومصمم جرافيك، عاملين نظافة.

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت 3 مندوبين مبيعات، و2 مشرف مبيت، وأخصائي اجتماعي، ومسئول متطوعين، ومسئول علاقات عامة، وتسويق إلكتروني، ومصمم دعاية.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالبحيرة مجموعة من فرص العمل شملت: 18 مندوب مبيعات، و3 سائقين، و27 مسئول ائتمان، و10 محاسبين، و10 أخصائيين نظم، و20 أخصائي فردي، و10 أمناء مخازن، و10 معاونين، و2 تباع.

وفي المنيا يوجد 318 فرصة عمل متاحة، منها: 5 مهندسين زراعيين، و2 مندوب مبيعات، و5 طباخين، و20 عامل دواجن، و5 مشرفات إنتاج، و20 مراقب جودة، و250 عامل خياكة، و2 عامل تقطيع رخام، و8 سائقين، وأمين مخازن.

ووفرت مديرية القوى العاملة بقنا فرص عمل شملت : أخصائي نظم معلومات، اخصائي عقود، ومحاسب، ومتابع ميداني، وموظف شئون إدارية، و٢١ مسئول تمويل، و٢٨ مسئول ائتمان، وخدمة عملاء، و٥٢٣ مندوب مبيعات، ومندوب بيع ارضى، و٢ تلي سيلز مسائي، و٢٠ محضر أدوية بالمخزن، وعامل غسيل سيارات، و١٠٠ وسيط تاميني، و٢ أمين مخازن، وعامل خدمات معاونة .

أما الشرقية فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها : ٢٠٣ فرد أمن، و٢ محاسب، و٦ أخصائي تمويل، و٥٥ عامل إنتاج، ورئيس حسابات، ورئيس مخازن، ورئيس شئون عاملين براتب يصل إلى ١٥ ألف جنيه خبرة ١٠ سنوات، ومراجع جودة، و٢٥ فني تشغيل ماكينات .

كما تم توفير فرص عمل لـ ٢ أخصائي تمويل، و٢ مهندس ميكانيكا بمحافظة أسوان .

وقامت مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 191 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاباً من ذوي الهمم والقدرات ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 263 طالب عمل .

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية القوي العاملة بمرسي مطروح - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يونيو الماضي- أن المديرية قامت باستخراج 241 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، و في مجال التفتيش العمالى قامت بالتفتيش على 709 منشأة ، وأسفر عن تحرير 62 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث 11 شكوى عمالية.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 113 منشأة ، والقيام بـ 17 حملة تفتيشية ، وبحث 5 شكاوي، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، وتحرير 18 محضراً سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد 5 ندوات توعية .

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً ، بإصدار بوالص تأمين على الحياة لتلك الفئة بلغت 500 ألف جنيه للعمالة المسجلة بالمديرية .

واختتمت خلال الأسبوع فعاليات الدورة الثانية في ريادة الأعمال للعمالة العائدة من الخارج بسوهاج التي أقيمت تحت بعنوان: “إبدأ مشروعك” والتي نظمتها مديرية القوي العاملة ، بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة .

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية إن الدورة استمرت لمدة خمسة أيام بمركز التدريب المهني التابع للمديرية ، وافتتحها وزير القوى العاملة محمد سعفان في أثناء زيارته لسوهاج ، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

ولفت مدير المديرية إلي أنه بناء تكليف وزير القوي العاملة محمد سعفان لمناقشة المعوقات التي تواجه الشباب في تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع وإيجاد الحلول لها بالتعاون مع المحافظة والأجهزة التابعة لها، تم مناقشة العائدين من الخارج في المشروعات التي يرغبون في تنفيذها ، ومنها تصنيع مواسير بولي ايثيلين ، وتعبئة زيت الطعام ، ومَعرض موتوسيكلات وتروسيكلات ، ومطعم وجبات خفيفة متنقل ، وتصنيع أكياس بلاستيك ، وتربية وتسمين الماشية ، وإنتاج أكواب ورقية ، وبيع إطارات وبطاريات السيارات.

وكشف مدير المديرية عن أن التدريب شمل خطة العمل ، ومعوقات التسويق ، والجوانب القانونية والمحاسبية للمشروع ، والحوافز والمزايا والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز ، والفرص الاستثمارية بالمحافظة والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز .

وأشار إلي أنه تم عرض كافة الخدمات التي تقدمها المديرية من برامج تدريبية والتوعية بالحقوق والالتزامات الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

حضر ختام الدورة نادر عبد الظاهر مدير فرع الجهاز بسوهاج، وعبدالرحيم عثمان نائب مدير فرع الجهاز، وأسامة عبدالرحمن مدرب معتمد بالجهاز.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا من مديرية القوى العاملة ببورسعيد، بشأن حادث حريق مخزن شركة تداول الحاويات والبضائع في بورسعيد، والذي لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات، ونجم عن ذلك احتراق أكثر من 75% من محتويات المخزن الذي يشمل بضائع لمستوردي (عملاء) متعددين عبارة عن أجهزة كهربية وملابس وأجهزة كمبيوتر وأدوات منزلية ودراجات وقطع غيار وبويات وعطور.

وأشار التقرير المذيل بتوقيع مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد السيد عبدالرحمن السنجابي، إلى تشكيل لجنة من الكيميائيين إيمان محمد مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والسيدة إسماعيل مدير مكتب بورسعيد سلامة وصحة مهنية، ونادية وليم مفتش بالمكتب، المهندس رضا صابر مفتش بالمكتب ، ومحمود السقا، للانتقال الفوري لمكان المصنع لبحث نتائج الحريق وعما حدث بالموقع الحريق.

وبين التقرير أن نشوب الحريق تم بالمخزن المشترك داخل شركة بورسعيد لتداول الحاويات يوم الخميس الماضي ، والمعاينة بمقابلة المسؤولين بالموقع تبين أن موقع الحريق هو عبارة عن المخزن المشترك داخل شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ومساحته 12720 متر مربع، وبه 6 أبواب ، والحدود الأربعة عبارة عن طرق.

وأشار مدير المديرية إلي أن اللجنة لم تتمكن من تحديد أسباب الحريق نظرا لوجود عوادم متعددة بالموقع وعدم إخلاء المخزن، وفي انتظار تقرير المعمل الجنائي للأفادة عن سبب الحريق، والأمر متروك للنيابة لإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب وقوع الحادث .

وكشف التقرير عن أن المديرية قامت بالتفتيش على شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بتاريخ 7 سبتمبر 2020 وتبين وجود المخالفات بالمواد 214 ، و215، و217، و218، و219 من قانون العمل 12 لسنة 2003، فضلا عن المواد 1 و2و27و28و29و30و31و32 من القرار 211 لسنة 2003 المنفذ للمادة 213 من قانون العمل )، بالإضافة إلي المواد 3 و5 و 17 من القرار 134 لسنة 2003 المنفذ للمادة 227 من القانون، والمادة 4 و6 من القرار 126 لسنة 2003 المنفذ للمادة 228 من القانون .

وتم إخطار المنشأة بالتنبيه بإزالة المخالفات بالكتاب رقم 54 بتاريخ 7 سبتمبر 2020، والإعادة بتاريخ 7 أكتوبر 2020 تقدمت المنشأة بطلب مهلة لاستكمال إزالة باقي المخالفات وتمت الموافقة عليها ، و بالإعادة بتاريخ 9 نوفمبر 2020 تبين عدم إزالة المخالفة المتضمنة ضرورة اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، (مخالفا بذلك نص المادة 214 من القانون 12 لسنة 2003 ).

ولم تتقدم المنشأة بطلب مهلة استثنائية وعليه تم تحرير محضر بالمخالفة سابقة الذكر برقم 63006 بتاريخ 15 نوفمبر 2020 .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير سبق وأن كلف مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بمجرد علمه بالحادث، وبالانتقال إلى الشركة المذكورة؛ لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع بمخزن شركة تداول الحاويات والبضائع وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل.

وأعلن وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات ورثة مصري توفي بالمملكة ، وبلغت 595 ألفا و29 ريالا سعوديا ، ، أي ما يعادل 2 مليون و 487 ألفا و122 جنيها مصريا تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المرحوم "هيثم م.م.أ"، الذى وافته المنية وهو على رأس العمل ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب خاطب الشركة التي كان يعمل بها المتوفى لتحصيل مستحقاته المالية وإرسالها إلى ورثته في مصر ، حيث كان يعمل مراقب خطوط النفط بإحدى شركات البترول ، وقامت الشركة بتحويل 79029 ريالا إلى حساب السفارة المصرية بالرياض والتى قامت بدورها بتحويلها إلى ورثته بمصر.

وأوضح الملحق العمالي أن الوفاة كانت نتيجة إصابة عمل، فتم متابعة تعويض إصابة العمل لدى شركة التأمين والتى قامت بتحويل مبلغ التأمين إلى حساب الشركة التى كان يعمل بها فتم معاودة الاتصال بالشركة لتحويل مبلغ التأمين إلى حساب السفارة المصرية بالرياض وبالفعل قامت الشركة بتحويل مبلغ التأمين 516 ألف ريال إلى حساب ورثة العاملين المصريين المتوفين، وتم تحويل المبلغ إلى ورثة العامل في مصر، وبذلك يصبح إجمالي ما تم تحويله لورثة العامل 595 ألفا و29 ريالات سعوديا ، ، أي ما يعادل 2 مليون و487 ألفا و122 جنيها. مصريا تقريبا .

ووجه سعفان ،مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية لتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية واليدوية والتي يحتاجها سوق العمل فى قرى المحافظات ، خاصة محافظات الصعيد والوجه القبلي ، حيث ان تلك المهن ما زالت لها قيمتها ومكانتها فى تلك القرى .

وفي هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ،بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة بشراء ماكينات خياطة لعمل مشروع صغير فى مجال التفصيل والحياكة ، يخدم خريجي وحدة التدريب المتنقلة من الفتيات ويوفر لهم فرص عمل كريمة ولائقة .

وأشار أحمد حسين طليب مدير المديرية ، أنه بالتنسيق مع محافظة الوادي الجديد تم تجهيز وإعداد وحدة لتصنيع الملابس الجاهزة بالوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة ، للاستفادة من المتدربات الذين تم تدريبهم عن طريق المديرية ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك " تحت رعاية المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأضاف مدير المديرية أنه تم تشغيل الوحدة بالتعاون مع مصنع الملابس التابع لديوان عام محافظة الوادى الجديد ، ووفقاً لذلك تم تشغيل الفتيات المتدربات خريجي التدريب المهني فى الوحدة ، وبدء تصنيع المنتجات تمهيداً لتسويقها.

وأعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 998 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 12 من ذوى الهمم والعزيمة، في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 4167 شاباً، فضلا عن استخراج 871 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة.

وأشار سعفان إلى أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً بإجمالى 86 ألف جنيه، لـ 41 عاملاً، وصرف 93 ألفاً و793 جنيه للرعاية الصحية لـ 717 عاملا، ليصل إجمالى ما تم صرفه 179 ألفاً و793 جنيها لـ 758 عاملا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه سعفان من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال يونيو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالي على 608 منشأة، وأسفر عن تحرير 36 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، فضلاً عن تلقى 16 شكوى عمالية، تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً، وتحويل 4 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 143 منشأة، في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

وقامت مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 998 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 12 من ذوى الهمم والعزيمة، في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 4167 شاباً، فضلا عن استخراج 871 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة.

وأشار سعفان إلى أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً بإجمالى 86 ألف جنيه، لـ 41 عاملاً، وصرف 93 ألفاً و793 جنيه للرعاية الصحية لـ 717 عاملا، ليصل إجمالى ما تم صرفه 179 ألفاً و793 جنيها لـ 758 عاملا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه سعفان من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال يونيو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالي على 608 منشأة، وأسفر عن تحرير 36 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، فضلاً عن تلقى 16 شكوى عمالية، تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً، وتحويل 4 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 143 منشأة، في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

كما أعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 43 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 244 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 311 ألفاً و 231 دولاراً ،أى ما يعادل 4 ملايين و870 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة اضغط هنا، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 592 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 34 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1131 باحثا عن عمل، منهم 41 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار الوزير أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 30 ألف جنيه لـ 14 عاملا من المسجلين بالإدارة .

وأشار حاتم جاد الرب مدير مديرية القوي العاملة بالسويس- في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي - إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 58 شكوى فردية، تم تسوية 10 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 6 منها للمحكمة العمالية، و 24 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأوضح مدير مديرية القوي العاملة بالسويس أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 187 منشأة ، وتم تحرير 5 محاضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 8 حملات تفتيش شامل ، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 6 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة ، وتم عقد لجنة تراخيص ولجنة تحكيم طبي ، وتم منح ترخيص لمنشأة واحدة .

كما قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 885 شاباً ، منهم 52 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2145 شاباً.

تلقى الوزير، تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير مديرية القوي العاملة بالاسماعيلية ، أشار فيه إلى أنه خلال يونيو الماضي، قامت المديرية بإستخراج 758 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 881 رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 36 شكوى عمالية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً ، وتم تحويل 22 منها للقضاء ، و 8 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 70 ألف جنيه لـ 27 عاملاً ، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4300 عامل غير منتظم .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 309 منشأت بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأسفر عن تحرير 16 محضراً ، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال حضرها 17 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 92 منشأة ، وتحرير 11 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 6 ندوات توعية فى نفس المجال.

كما قامت بمتابعة 102 منشأة أخري لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب أخر وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بسفارة مصر بعمان- الأردن في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة: إن التقرير الذي تلقاها الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يكشف عن صدور أمر من رئيس مجلس الوزراء الأردني يحظر اصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من لقاح كوفيد- 19 ، أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.

ودعا الملحق العمالي طلعت السيد، جميع العمال المصريين بسرعة تلقي الجرعة الأولى على الأقل، وذلك لامكانية تجديد تصاريح العمل المنهية وخاصة في ظل فترة تصويب وقوننة الأوضاع الحالية.

وفي نفس السياق أصدر وزير القوى العاملة ، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب أسرة المواطن "و.م.ح" من المقيمين بمحافظة أسيوط، لمساعدته في الحصول على معاش والده الذي كان يعمل بإيطاليا وتوفي 14 ديسمبر 2019، وذلك لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي بميلانو الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى "الأنبس"، أفادت أن العامل المتوفى المتوفي كان منتظم في سداد الأقساط التأمينية، وبالتالي تستحق ورثته المعاش.

وقد قام المكتب بتوجيهات من السفير إيهاب أبو سريع قنصل عام جمهورية مصر العربية بميلانو إيطاليا بالتواصل مع ورثة المتوفي وتم إرشادهم إلى الأوراق المطلوبة لمساعدتهم في صرف المعاش المقرر قانونا.

وقامت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 705 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2720 شاباً ، فضلا عن إصدار 488 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوي العاملة بأسيوط في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، عن قيام المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع مبلغ 44 ألفاً و 628 جنيهاً ، لـ 23 عاملا من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 23 عامل جديد وإصدار كارنيهات لهم ، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ 3307 عاملاً بإجمالي مليون و653 ألفاً و 500 جنيه .

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 158 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 105 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1449 منشأة ، وأسفر عن تحرير 84 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 9 شكاوي ، وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وندوة فى مجال عمل الطفل .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 158 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمال.

وتلقى وزير القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يكشف عن تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، فضلا عن تأشيرات الزيارة، والخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 أغسطس 2021.

وأوضح الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: أن هذا التمديد جاء إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأصدره وزير المالية ، وبدأت المديرية العامة للجوازات في تنفيذه في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين - بإذن الله - وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأوضح الملحق العمالي بالرياض، أن الجوازات أشارت إلي أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 23 / 1 / 1443 هجرية الموافق 31 / 8 / 2021 ميلادية.

وقامت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 307 شباب بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم أثنين من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1431 راغب عمل ، فضلاً عن إسقاط 706 بطاقـات قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال الوزير: إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 103 آلاف جنيه لـ 41 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية ، و 37 ألفاً و 601 جنيهات رعاية صحية لـ 11 عاملاً ، فضلا عن صرف منحة عيد العمال بإجمالى مليونان و 240 ألف جنيه لـ 4480 عاملاً من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 216 منشأة ( دوري نهاري ) وعمل 15 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 125 منشأة أخرى ، وبحث 8 شكاوى عمالية ، وعمل ندوتين توعية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 69 منشأة ، وإعادة التفتيش على 65 منشأة أخرى.

وفي مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 17 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوتين منها ودياً ، وإحالة 6 شكاوى للقضاء ، وحفظ شكوتين أخرى ، وتبقي 7 شكاوى منها تحت البحث والدراسة ، كما استخرجت المديرية 201 شهادة قياس مستوى المهارة ، وإصدار 1206 رخصة مزاولة المهنة لـ 1206 عمال .

أما فى مجال التدريب المهني ، تم تخريج 33 متدربة على التفصيل والخياطة، و 13 متدرباً على مهنة التبريد والتكييف ، بمركز تدريب المحمودية بأسوان .

وكلف وزير القوى العاملة مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بمتابعة حادث إصابة عامل بحقل ظهر، يعمل بشركة “نسكو” لخدمات النقل وأعالى البحار، وذلك بمجرد علمه بالحادث، والوقوف على ملابساته ، وعلاجه على نفقة الشركة التي يعمل بها ، فضلا عن حفظ حقوقه المالية، وإبلاغ ذويه تمنياته بالشفاء العاجل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة تلقى تقريرًا عاجلًا من مديرية القوى العاملة ببورسعيد، بشأن الحادث، أشار فيه السيد عبد الرحمن السنجابى مدير المديرية، إلى أن العامل محمد أحمد إسماعيل مجاهد يعمل بشركة نسكو لخدمات النقل وأعالى البحار بحقل ظهر، سائق شوكة "فوركلفت"، وأسفر الحادث عن تهتك فى الساق اليسرى بالكامل.

وقال مدير المديرية إنه تم على الفور تشكيل لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة الرعاية العمالية للوقوف على ملابسات الحادث، وتوجه مشرف غرفة العمليات محمود طه السقا مدير التخطيط والمتابعة إلى مستشفى المبرة ببورسعيد لمتابعة حالة المصاب وسؤاله عن تداعيات الحادث، وتبين منه أنه في أثناء وقت الراحة استقل دراجة للذهاب لموقع المشروعات داخل حقل ظهر لإحضار طعام، وخلال عودته صدمته سيارة بيك أب دبل كابينة وتم نقله بإسعاف الشركة لمستشفى آل سليمان، الذى رفض استقباله متعللا بأنه ليس من العاملين بالشركات التابعة لبترول بلاعيم المتعاقدة معهم ، وبناءً على رغبة أهله تم نقله بأسعاف آخر تابع للشركة بمستشفى المبرة ببورسعيد وتم حجزه بالمستشفى.

وقامت اللجنة المشكلة من محمد السيد أبو زيد مدير إدارة الرعاية، وأحمد محمد أبو المعاطى مدير مكتب عمل الغرب والمناخ والزهور، وأحمد عبد الفتاح على سليمان مفتش بإدارة السلامة والصحة المهنية، ومحمد فريد على مفتش بإدارة السلامة والصحة المهنية، بزيارة موقع شركة بترول بلاعيم داخل حقل ظهر بطريق بورسعيد دمياط "غرب بورسعيد" لمتابعة ملابسات حادث إصابة العمل الذى وقعت للعامل محمد أحمد إسماعيل مجاهد والذي يعمل بشركة نسكو لخدمات النقل وأعالى البحار.

وتبين بسؤال المهندس محمد هشام مدير عام حقل ظهر أن العامل المصاب تابع للشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار (نسكو)، وأفاد الشركة بعدم وجود أى مسئول بالإدارة نظرا لقيامهم بإجازة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن عدم تواجد مسئول الشركة والذي تم التواصل معه وأبلغ اللجنة أنه سوف يتواجد بعد انتهاء الإجازة الخاصة بعيد الأضحى، وأنه أوصى زملاءه بمتابعة حالة المصاب.

وأوضح مدير المديرية أن اللجنة قامت بتحرير مذكرة تفصيلية من بما أسفرت عليه الزيارة الميدانية لموقع الحادث وموافاة المديرية بجميع المستندات الدالة على إثبات العلاقة التعاقدية للعامل للتعامل مع تلك الشركة على وجه السرعة ومدى تطبيقها لأحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003 واللوائح والقرارات المنفذة له.

وتواصل اللجنة متابعة الموضوع وما تم حيال المصاب من الرعاية الصحية المقدمة له أول بأول مع الشركة.​