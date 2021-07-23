"لو خدمتي في البيوت هولع في البيت".. كواليس حريق عقار بدأ بتهديد شاب لأمه في بين السرايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"لو خدمتي في البيوت تاني هولع في البيت" بهذه الكلمات هدد شاب يدعى "كريم.م." والدته حال عدم امتثالها للأمر. لم تُلقي الأم بالًا لحديث ابنها وقررت النزول للعمل لتوفير احتياجات المنزل باعتبارها العائل الوحيد للأسرة لتقع الفاجعة.

اليوم الجمعة، وقعت مشادة كلامية حادة بين "كريم" ووالدته لرفضه عملها كخادمة في المنازل انتهت بتهديده لها، لكن الأم رفضت الامتثال لحديثه متسائلة "لو منزلتش واشتغلت هصرف عليك انت وأخوك منين؟".

مع مغادرة الأم المنزل، نفذ الابن تهديده السابق بإضرام النار في المنزل وفر بعدها هاربا خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

مع تصاعد كثيف للأدخنة، هرع سكان منطقة بين السرايات لتقديم يد العون، لكن إمكاناتهم المتواضعة حالت دون السيطرة على النيران ليهرول أحدهم قاصدا مقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة -القريب- طلبا للنجدة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد للسيطرة على الحريق.

وفرض مأمور قسم الدقي كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى العقارات الماورة، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

ونتج عن الحريق انهيار جزئي للمنزل، وأجرت القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.