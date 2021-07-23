أمن المنافذ يضبط قضية هجرة غير شرعية و1143 مخالفة مرورية في 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وجاءت نتائج الحملات كالتالي:
- في مجال الأمن العام: ضبط 1 قضية متنوعة.
- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1143) مخالفة مرورية متنوعة.
- في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط 1 قضية.
- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 95 حكمً قضائيًا متنوعًا.
- في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط 1 قضية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.