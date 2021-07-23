أمن المنافذ يضبط قضية هجرة غير شرعية و1143 مخالفة مرورية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وجاءت نتائج الحملات كالتالي:

- في مجال الأمن العام: ضبط 1 قضية متنوعة.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1143) مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط 1 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 95 حكمً قضائيًا متنوعًا.

- في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط 1 قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.