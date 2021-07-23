في 24 ساعة.. ضبط 9888 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمواجهة جائحة كورونا عبر مأموريات لضبط مخالفي قرار ارتداء الكمامة ومواعيد غلق المحال وتداول الأرجيلة في المقاهي.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية في 24 ساعة عن الآتي:

- ضبط 9888 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9846 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 42 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وحررت أجهزة وزارة الداخلية 721 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وضبط 215 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1527 أرجيلة.