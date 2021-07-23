حملة أمنية مُكبرة.. تنفيذ 2159 حُكما قضائيًا متنوعًا بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

- ضبط 2 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 3 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية.

- ضبط 2 قطعة سلاح أبيض.

- ضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا.

- ضبط 1 مراقب هارب.

- تنفيذ 2159 حكمًا قضائيًا متنوعًا.