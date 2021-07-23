بـ١١ طنا.. ضبط مالك مصنع لتعبئة السكر المغشوش في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شن ضباط مباحث التموين حملة مكبرة استهدفت مصنعا بدون ترخيص لتعبئة السكر الحر بالجيزة.

وأمكن ضبط 11 طن سكر حر معبأة داخل أجولة وعبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة.

وتبين أن مالك المصنع كان بصدد طرح تلك الكمية للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.