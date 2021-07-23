أب يقيد ابنته بسلسلة حديدية في السرير.. وترفض اتهامه أمام الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله فتاة بالعقد الثالث من عمرها مكبلة بسلسلة حديدية من قدميها بسرير داخل منزل ومصابة ببعض الكدمات.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد من تحديد هوية الفتاة المشار إليها، وتبين أنها طالبة جامعية، مقيمة بدائرة مركز شرطة الفرافرة، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وأضافت التحريات أن والدها قيدها بالمنزل لوجود خلافات أسرية، وسابقة تقدم أحد الأشخاص لخطبتها، ورفض الأسرة في محاولة لمنعها من التواصل مع المذكور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والد الفتاة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وأيدت الفتاة ما جاء في التحريات، رافضة اتهام والدها بالتعدي عليها أو تحويلها لتوقيع الكشف الطبي عليها.