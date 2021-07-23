خلال إجازة العيد.. تفاصيل إحباط حالتي زواج لطفلتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباط حالتي زواج لطفلتين لم يبلغا 16 عاماً، الأولى من محافظة البحيرة وتقيم وأسرتها بمحافظة الإسكندرية، والثانية بمحافظة الغربية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغاً عبر الخط الساخن 16000 حمل رقم 24783 بتاريخ 17/4/2021 بإعتزام والد الطفلة (م) تقيم بمحافظة الإسكندرية، والبالغة من العمر (15) عاما تزويجها من من شخص يبلغ من العمر (24) عاما.

وعلى الفور وجهت أمين العام المجلس بإحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية والتي بدورها قامت قامت بتقديم إرشاد أسري لأهلية الطفلة بشأن أضرار ومخاطر الزواج المبكر، ووقع والدها على إقرار بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية إلا أنه وثاني أيام عيد الأضحي المبارك تبين للإدارة العامة لنجدة الطفل، قيام الأب بنقل الطفلة إلى مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة (مسقط رأسه) لإتمام إجراءات الزواج بعيداً عن متابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة واللجنة العامة لحماية لطفولة بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت "السنباطي" في بيان اليوم، أنه تم تكليف إحدي الجمعيات الشريكة بمحافظة الأسكندرية بمتابعة حالة الطفلة للتأكد من عدم تعريضها للخطر، موجهة بإخطار مكتب حماية الطفل بمكتب معالي المستشار النائب العام والذي أحاله إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابة اسئتناف الإسكندرية ومنها إلى نيابة وسط دمنهور الكلية وتحرر المحضر رقم 4828 لسنة 2021 إداري مركز أبوحمص، وباشرت نيابة أبوحمص الجزئية إجراءاتها.

ولفتت «السنباطي» إلى أنه تم استدعاء والد الطفلة، ووقع اقراراً بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية، ومراعاةً لمصلحة الطفلة وبناءً على رغبتها بعدم إيداعها إحدي دور الرعاية الاجتماعية تم تسليمها لشقيق والدها بعد توقيعه اقرارًا وتعهداً برعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر.

وكان البلاغ الثاني والذي حمل رقم 28139 بتاريخ 10/7/2021 بشأن قيام والد الطفلة (ف) البالغة من العمر (16) عاما باتخاذ إجراءات تزويجها من شخص يبلغ من العمر (26) عاما.

وعلى الفور وجهت الدكتورة سحر السنباطي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها رفع الخطر والضرر عن الطفلة، حيث تمت إحالة الواقعة إلى اللجنة العامة لحماية لطفولة بمحافظة الغربية التي بدورها قامت بفحص البلاغ وبتأكدها من صحته تحرر عنه المحضر رقم 5267 لسنة 2021 إداري مركز زفتي وقد باشرت نيابة زفتي الجزئية إجراءاتها حيث تم استدعاء والد الطفلة والعريس ووقعا اقراراً بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية.

وتقدمت رئيسة المجلس بالشكر والتقدير والعرفان للنائب العام والمستشار رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام على سرعة الاستجابه في الوقائع التي تتلقاها منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة في جميع حالات تعرض الأطفال للخطر وإصدار قرارتها بما يتفق والمصلحة الفضلي للأطفال. مؤكدة على أن النيابة العامة لا تدخر جهداً في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يعرضون له.

كما توجهت أمين عام المجلس بالشكر للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظتي الإسكندرية والغربية، وكذا الجمعية الشريكة مع الإدارة العامة لنجدة الطفل بمحافظة الإسكندرية على مجهوداتهم وعملهم الذي لا يتوقف في رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لها ومتابعة ما يتخذ من إجراءات بشأنها، بما يساعد على سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال تتعرض له.

وأكدت "السنباطي" أن المجلس يقف سداً منيعاُ لمثل هذه الممارسات الضارة والإنتهاكات ضد الطفولة، وتطالب بسرعة إصدار قانون تجريم زواج الأطفال لما من شأنه القضاء على هذه الظاهرة التي تعرض الأطفال للخطر. وتناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آليات منظومة حماية الطفل وهي خط نجدة الطفل على الرقم (16000)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة يومياً أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم ( 01102121600) أو الواتس آب بيزنس ( 01016609579 ) أو من حلال تطبيق نبتة مصر أو على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة .