بعد زيادة أسعار البنزين.. التنمية المحلية توضح موقف تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والتاكسي بال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشًا فقط، دون المساس بأسعار السولار.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقًا وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد شعراوي في بيان له، الجمعة، على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم زيادة قائدي السيارات، تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات.

وناشد شعراوي المواطنين بالتواصل مع مبادرة صوتك مسموع لتقديم أي شكوي في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على:

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