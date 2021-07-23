شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل غدا 8288 راكبا إلى 92 وجهة دولية وداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران غدا السبت، رحلاتها الجوية إلى 92 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 8288 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتطلق رحلات مصر للطيران بمعدل 59 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، مدريد، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، عنتيبي، كازبلانكا، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج)، و29 رحلة داخلية إلى أسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة وبرج العرب ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8288 راكبا.

وكانت أعلنت مصر للطيران عن تنظيم 240 رحلة داخلية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، الأقصر، أسوان ومرسى علم، لنقل المصريين والسائحين الراغبين في قضاء الأعياد في مناطق الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية،وذلك مع التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر وعلي متن طائرات الشركة.

وأكدت مصر للطيران، علي تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين و الأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة لجذب كافة شرائح المجتمع من القاهرة إلي شرم الشيخ والغردقة والأقصر بسعر موحد 2150 جنيه وأسوان ومرسي علم بسعر موحد 2450 جنيه، كما ناشدت عملاءها المسافرين من المطارات المصرية، بضرورة الحضور إلى المطارات لإنهاء إجراءات السفر قبل مغادرة رحلاتهم بأربع ساعات ونصف الساعة بالنسبة للرحلات الدولية، وساعتين ونصف الساعة قبل المغادرة للرحلات الداخلية.