شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بالقاهرة يهنئ المصريين قيادة وحكومة وشعبا بذكرى 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أسامة نقلى، السفير السعودى لدى القاهرة، مصر قيادة وحكومة وشعب، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، قائلا: "داعيا الله عز وجلّ أن يديم على العزيزة مصر أمنها واستقرارها، ومواصلة نماءها وازدهارها، ومزيداً من الإنجازات في مختلف المجالات".

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "خالص التهاني وأطيب التمنيات للشقيقة مصر قيادة وحكومة وشعباً بذكرى 23 يوليو، داعيا الله عز وجلّ أن يديم على العزيزة مصر أمنها واستقرارها، ومواصلة نماءها وازدهارها، ومزيداً من الانجازات في مختلف المجالات بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى".



السفير السعودى يالقاهرة

وكان السفير أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، قد حرص على تقديم واجب العزاء، فى السيدة الراحلة جيهان السادات التى رحلت عن عالمنا اليوم.

ونشر سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة، صورة تجمعه مع السيدة الراحلة، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب "عاصرت حقبة الرئيس أنور السادات (رحمه الله) بكل تفاصيلها، وعندما جلست إليها وجدت المزيد، ومع تجدد اللقاءات أُسرياً أستزيد، جَمَعت بين أناقة الخلق والفكر والمظهر، وسرد ممتع لتاريخ الحقبة بفكر السياسى ولسان الأكاديمي"، مضيفاً "خالص التعازى لـ مصر، قيادة وحكومة وشعباً، أسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته".