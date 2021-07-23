شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "صوتك مسموع" بالتنمية المحلية تتلقى 562 شكوى خلال العيد وحل 76% منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة لحل شكاوى المواطنين بالمحافظات خلال الفترة من 17 يوليو وحتى 23 يوليو الجارى الخاصة بإجازة عيد الأضحى المبارك وهو الأسبوع الـ143 للمبادرة منذ إطلاقها بالوزارة فى أكتوبر 2018.

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن المبادرة تلقت حوالى 2755 رسالة تضمنت 562 شكوى حيث تم الرد على 429 شكوى منها بنسبة حوالى 76.3% وجارى حل 133 شكوى بالتنسيق مع المحافظات، لافتا إلى أن أكثر الشكاوى الواردة خلال أسبوع العيد هى القمامة وبلغت 316 شكوى ثم الإشغالات 189 شكوى ومخالفات البناء 17 شكوى ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 17 شكوى، بالإضافة إلى عدد من الطلبات الخاصة بالمواطنين فيما يخص المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث تم توجيهها إلى القطاع المختص بالوزارة للرد عليهها بالتنسيق مع المحافظات والجهات التنفيذية .

وأضاف شعراوى، أن عدد الرسائل التى وردت للمبادرة منذ إطلاقها بلغت حوالى 353480 رسالة منها 67075 شكوى وتم حل حوالى 64424 شكوى بنسبة 96% وجارى حل 2651 شكوى .

واستعرض شعراوى مجموعة من الشكاوى والاستغاثات التى تلقتها المبادرة خلال أسبوع أجازة العيد حيث نجحت الوزارة فى حل العديد من تلك الشكاوى مما لاقى اشادة واستحسان من المواطنين بمختلف المحافظات، ومن تلك الشكاوى قامت المبادرة بالتواصل مع الجهات التنفيذية بقنا وشركة المياه والصرف الصحى لحل مشكلة إصلاح كسر ماسورة مياه بقرية الطويرات التابعة لمركز قنا ليلة عيد الأضحى .

كما تواصلت المبادرة مع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة لحل مشكلة تراكم كميات من القمامة والمخلفات بشارع الهرم، وعلى الفور تم الدفع بمعدات وسيارات رفع القمامة والمخلفات وحل المشكلة .

كما تواصلت " صوتك مسموع " مع الجهات التنفيذية بمحافظة بنى سويف لحل مشكلة من أحد المواطنين تراكم القمامة والمخلفات بشارع الرى بمركز ببا حيث تم الدفع بسيارات ومعدات القمامة وإزالة المخلفات .

كما تلقت المبادرة شكوى من المواطنة إيمان شعبان مقيمة بحدائق الأهرام بالجيزة من وجود شادر صغير للأضاحى فى حرم الطريق بمنطقة ( ص ) وعلى الفور تم توجيه حملة من الجهة المعنية بحى الهرم ورفع المخالفات والإشغالات على الفور، كما تلقت " صوتك مسموع " شكوى من المواطن باسم أحمد سعيد بقيام محل جزارة بشارع الهرم بالجيزة بذبح الخراف والماشية خارج السلخانة والمجازر الحكومية بالمحافظة، وتم على الفور إرسال حملة وتحرير محضر بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ورفع المخالفات .

كما تلقت المبادرة شكوى من أحد المواطنين بمدينة بنها بالقليوبية من قيام كافيتريا لقيامه بتقديم الشيشة للمواطنين وإحداث إزعاج وضوضاء ومخالفة مواعيد غلق وفتح المحلات، على الفور تم التواصل مع الأجهزة التنفيذية بالقليوبية وتوجيه حملة من الإشغالات بمدينة بنها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقهى ومصادرة الشيشة.

كما تلقت " صوتك مسموع " شكوى بقيام أحد المواطنين بمركز أرمنت بالأقصر بالتعدى بالبناء على أرض زراعية لتبويرها، وعلى الفور توجهت حملة من مجلس المدينة وإزالة التعديات .

ومن محافظة دمياط تلقت المبادرة شكوى لمواطن من منطقة نزلة سمير السلخ بمدينة دمياط بقيام أحد المواطنين بإقامة جراج مخالف، وتم التواصل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والدفع بحملة من مجلس المدينة وغلق الجراج ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تلقت صوتك مسموع شكوى من المواطن محمد الزاهد مقيم بمدينة عزبة البرج بسبب انقطاع المياه بصورة مستمرة خلال أيام العيد، تم التواصل مع المحافظة حيث تبين وجود كسر فى الخط الرئيسى وتم الدفع بالجهات المعنية بالإصلاح لسرعة عودة المياه بصورة طبيعية وتم ضخ المياه وإنهاء إصلاح الكسر .

ومن محافظة الغربية تلقت المبادرة شكوى من أحد المواطنين لقيام جاره ببناء سلم لمنزله والتعدى على الطريق العام بقرية أبيار بمركز كفر الزيات، تم التواصل مع المحافظة وإزالة جميع الإشغالات التى تم إثارتها فى الشكوى .

كما تلقت المبادرة شكوى من المواطنين بالقاهرة بوجود موقف عشوائى للسيارات الأجرة فى نفق بالمعادى بالقاهرة مما يتسبب فى تعطل حركة المرور بتلك المنطقة، حيث تم على الفور إزالة الموقف واخلاء الموقف وتعيين قوة من المرور ومتابعة من حى البساتين .

وفى الإسكندرية تلقت " صوتك مسموع " شكوى من بعض سكان شارع الزهور بالهانوفيل من عدم إضاءة الشارع مما يتسبب فى خطورة على السكان والأطفال والسيدات خلال سيرهم فى الشارع ليلاً، وعلى الفور تم التواصل مع الجهات التنفيذية بالمحافظة وإنارة الشارع بالكامل .

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى بذلها جميع العاملين بمبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة وفرق المبادرة بالمحافظات خلال أجازة عيد الأضحى، وطالب " شعراوى " ببذل المزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين وحلها بالتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات بما يحقق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم .

كما وجه وزير التنمية المحلية القيادات المحلية بالمحافظات وفرق عمل صوتك مسموع بضرورة التأكد من حل الشكاوى الواردة من المواطنين بشكل جذري، وعدم عودتها مرة أخرى.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى [email protected]).