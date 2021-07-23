شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يتفقد تجهيز لحوم الأضاحى بمجزر البساتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح اليوم الجمعة، مجزر البساتين بالقاهرة للوقوف على عملية تجهيز لحوم أضاحى الأوقاف بمراحلها المختلفة "التشفية والتقطيع والتعبئة والتبريد والتجميد والنقل" استعدادًا لانطلاق عملية التوزيع عقب صلاة الجمعة اليوم من ديوان عام وزارة الأوقاف.

وأعرب وزير الأوقاف، عن شكره لجميع الشركاء فى مشروع صكوك الأضاحى والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم فى الوصول به إلى هذا المستوى الوطنى الاحترافى المتميز، وخص بالشكر العاملين بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لجهودهم المتميزة فى العمل بالمشروع وحرصهم على تقديم أفضل ما فى وسعهم لخروجه على هذا المستوى شديد التميز .

وأكد وزير الأوقاف أن هذا التناغم بين عدد كبير من مؤسسات الدولة من الأوقاف والتموين والتضامن الاجتماعى والبريد المصرى والهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من البنوك الوطنية، مع بعض المؤسسات الأخرى التى أسهمت فى جمع أموال الصكوك مثل فورى والوثائق المؤمنة التى أصدرت هذه الصكوك وكثير من أهل الفضل الداعمين للمشروع، كل ذلك قد أسهم فى تعظيم قيمة المشروع، فكل جزء من الأضحية يتم الانتفاع به وتحويله إلى قيمة مضافة وتحويل هذه القيمة إلى لحوم لصالح الأسر الأولى بالرعاية.