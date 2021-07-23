شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل 13 حالة بناء مخالف بأطفيح ومنشأة القناطر وأبو النمرس والعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء المتابعات الميدانية الدورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للتأكد من عدم الشروع فى أى أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تحويل المخالفين للنيابة العسكرية .

وشدد راشد، على عدم التهاون حيال أى مخالفه تقام خلال إجازة عيد الأضحى المبارك مشيراً إلى أنه تم ضبط وإزالة 13 حاله بناء مخالف فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك من خلال المتابعات الميدانية التى أجرتها الاجهزة التنفيذية بالمحافظة

وشملت الحالات التى تم ضبطها وإزالتها قيام مركز أبو النمرس بإزالة 3 حالات تعدى فى المهد على أراضى زراعية وشملت إزالة سور مقام بدون ترخيص على مساحة 80 متر تقريبا بعزبه نامى -قريه ترسا - الوحدة المحلية بمنيل شيحة بالإضافة إلى ازالة سورة بداخله غرفة على مساحة 400 م مقام على ارض زراعية بدون ترخيص بعرب العش بشبرامنت وإزالة سور على أرض زراعية بدون ترخيص على مساحة 120 متر تقريبا بطريق ابو صالح شارع الشلايش القديم أبو النمرس .

كما تم إزاله 8 حالات بناء مخالف وتعديات على أراضى زراعية بقرى مركز ومدينة أطفيح مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى مركز منشأة القناطر تم رصد حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحه 120م بمنطقة حوض بدوى بوردان وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، فيما شهد حى العمرانية تنفيذ إزالة بالمهد لمخالفه بناء بعقار بمنطقة بالعمرانية الشرقية .