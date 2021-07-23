بتقبض كام؟.. حوار بين الرئيس السيسي وأسرة مصرية بمدينة العلمين - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لقناة إكسترا نيوز على فيسبوك، جولة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يقود دراجته بمنطقة العلمين، والتقى خلالها إحدى الأسر المصرية.

ودار حوار بين الرئيس السيسي والأسرة للتعرف على أحوالهم والاستماع إلى مطالبهم.

وسأل الرئيس، رب الأسرة عن أسماء أولاده، وعن أحوال الأسرة، والذي أكد أنه من محافظة القليوبية، ويعمل داخل مدينة العلمين الجديدة منذ عام.

وقال الرئيس السيسي لرب الأسرة، بتقبض كام؟، ليرد قائلا "الحمد لله مستوره".

ودعا رب الأسرة للرئيس السيسي قائلا: "ربنا يباركلنا فيك يا ريس احنا ولادك، ربنا يعطيك عمر على عمرك، ومصر دائما بخير بيك".

وقال الرئيس في نهاية الحديث مع الأسرة المصرية: "الإيد الشقيانة فيها البركة".