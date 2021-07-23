السيسي في ذكرى ثورة يوليو: دوّنت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ‎تمر اليوم الذكرى الـ 69 لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري".

وأضاف خلال منشور له على صفحته الرسمية بــ"فيسبوك"، الجمعة، أن ثورة يوليو أكدت العلاقة الراسخة والأبدية بين الشعب، وقواته المسلحة التي حملت لواء الثورة، لتحقيق الاستقلال في أعظم صور التحدي والإرادة لإعلاء قيم العدالة والعزة والكرامة.

‎واختتم الرئيس السيسي منشوره قائلا:"تحيا مصر، حرة، أبية، واحة للخير والنماء والسلام، دائمًا وأبدًا".

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