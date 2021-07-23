شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب محطتى للرصد اللحظى لجودة الهواء بمنطقة كيما بأسوان والفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة البيئة عن تركيب محطتى الرصد اللحظية المتكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط واحدة بمركز الإغاثة بحى الصداقة بمحيط منطقة كيما بمحافظة أسوان، والأخرى بمقر كلية العلوم جامعة الفيوم، ويأتى ذلك استكمالاً لأعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية.

ووصل عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط إلى 113 محطة على مستوى الجمهورية، في أطار خطة للتوسع فى عمليات الرصد البيئى لملوثات الهواء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى والتى تحتوى على أجهزة رصد كلا من غاز اول وثانى أكسيد النيتروجين وغاز ثانى أكسيد الكبريت وغاز أول أكسيد الكربون وغاز الأوزون والجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 و 2.5 ميكروميتر وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية بقانون البيئة بالإضافة الى تضمنها وحدة لرصد العوامل الجوية.