شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: مشروعات 30 يونيو الكبرى امتداد لمبادئ ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على استمرار ملايين العمال فى العمل والجهد لدعم تحقيق المشروعات والانجازات التنموية العملاقة والمبادرات الاجتماعية خاصة مبادرة حياة كريمة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى كل الأصعدة من أجل بناء مستقبل أفضل للوطن والمواطن، واستقراره.

قال جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال، في بيان، بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو المجيدة إن المشروعات العملاقة الحالية، والتى هى ثمرة ثورة 30 يونيو 2013، هى امتداد لمبادئ ثورة يوليو 52، والتى حققت الارادة الوطنية وقادت العديد من الشعوب الى ثورات التحرر الوطنى، مثمنا اهتمام الرئيس بالعمال وتأكيده فى كل المناسبات العمالية والوطنية على أن العامل المصرى هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطنى.

في سياق مُتصل، قال الأمين العام للاتحاد حسن شحاته،: إن ملايين العمال يجددون الثقة فى القيادة السياسية، والقوات المسلحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتفويضهم فى كل القرارات التى تحمى الأمن القومى، مشيرا إلى أن هذه الذكرى تأتي تزامنا مع الإعلان عن الجمهورية الجديدة التي تتوفر فيها كل مقومات التنمية والحياة الاجتماعية السليمة.