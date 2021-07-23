شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 3242 شابا بينهم 27 من ذوى القدرات الخاصة بالقطاع الخاص بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عيسى مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، تعيين 3242 شاباً، بينهم 27 شاباً من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 12785 راغب عمل منهم 189 من ذوى القدرات، وتوفير 260 فرصة عمل.

وأوضح مدير المديرية، فى بيان، أنه تم صرف منح لرعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، بواقع 10 منح زواج بـ 30 ألف جنيه، و 34 منحة مولود بإجمالى 69 ألف جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، و 5 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 10 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف خدمات طبية لـ 5 عمال بمبلغ 735 جنيها، وعمل عمليتن جراحية بـ 7 آلاف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 126 ألفاً و 735 جنيها لـ 57 عاملاً.

وأضاف أنه تم استخراج 93 شهادة قياس مستوى المهارة و130 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، مشيرة إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 75 منشأة، وإعادة التفتيش 151 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 31 محضراً، ومنح مهلة قانونية لـ 68 منشأة أخرى .

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 273 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 172 محضراً عمالياً، وبحث 35 شكوى، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 92 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 19 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 19 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة، كما تلقت المديرية 710 شكوى عمالية "فصل – مطالب"، تم تسوية 40 شكوى منها ودياً، وإحالة 156 شكوى للمحكمة العمالية، و29 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 73 شكوى .

وأشار مدير المديرية، أنه تم تنفيذ 3 دورات تدريبية لـ 30 متدرباً، بوحدة التدريب المتنقلة على مهن التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات .