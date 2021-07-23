شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لو مافيش رصيد.. عداد الكهرباء مسبوق الدفع لن يفصل فى إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز عداد الكهرباء مسبوق الدفع بالعديد من المميزات التى تجعله فى مصلحة المواطن قبل الدولة، ويعتبر نظام "الساعات الصديقة" من أهم مميزات العداد مسبوق الدفع، والتى لا يفصل فيها التيار حتى فى حالة نفاد الرصيد، ويستمر بالعمل خلالها لحين إعادة شحن رصيد لعداد الكهرباء مرة أخرى، وهى كالآتى:

1- عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مبرمجة على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة فى حالة نفاد الرصيد بالعداد.

2- تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى تمام الساعة الـ5 مساء وتنتهى فى الـ10 من صباح اليوم التالى.

3- إذا نفذ رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساء ينقطع التيار على سبيل المثال "اذا نفذ الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك".

4- الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هى الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد.

و كان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الساعات الصديقة التى لا يفصل فيها عداد الكهرباء مسبوق الدفع حتى فى حالة نفاد الرصيد، موضحا أن الأيام الصديقة التى لا يفصل فيها عداد الكهرباء فى حالة نفاد الرصيد هى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، ويقوم بفصل التيار فور انتهائها، مشيراً إلى أن عداد الكهرباء مسبوق الدفع مبرمج على عدم الفصل فى هذه الساعات الصديقة.