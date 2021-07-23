شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: 30 يونيه أعادت إحياء روح ثورة 23 يوليو لما حققته من مكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام، الرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو 1952، مشيرة إلى أن ما تشهده مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013 أعاد إحياء روح ثورة يوليو لما حققته من مكاسب بمختلف الأصعدة.

وأوضح سليم، فى بيان، أن الثروة الحيوانية كانت أبرز الملفات التى لاقت اهتمام كبير من الرئيس، حيث نجحت مصر عقب ثورة 30 يونيو فى إحداث طفرة فى الأمن الغذائى للبلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن والبيض والاكتفاء النسبى من الأسماك، فضلا عن احتلال مصر للمرتبة الثالثة عالميا فى انتاج السمك البلطى والأول إفريقيا فى الاستزراع السمكى، من خلال إطلاق عددا من المشروعات الكُبرى فى تلك القطاعات من أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة لأول مرة فى مصر ودعم الاستثمار فى قطاع الدواجن، ومشروعات الاستزراع السمكى بمناطق غليون وشرق التفريعة والديبة، لافتا إلى أن تلك المشروعات ساهمت بدورها فى التوسع فى التصدير للخارج وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وخفض معدل الاستيراد لمنتجات اللحوم والألبان.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين إلى أن دعم مشروع إحياء البتلو، بمبالغ وصلت إلى 5 مليار جنيه، بجانب إطلاق المشروع القومى "مليون رأس ماشية.. تسمين وحلاب" أدى إلى توفير البروتين الحيوانى بالكميات والجودة والأسعار المناسبة، كما أن تضمين المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تطوير ورفع كفاءة الوحدات البيطرية الواقعة فى نطاق 196 قرية مُستهدفة من المبادرة، يُحسن من مستوى الخدمات البيطرية للمزارعين، ويضمن التوسع فى التحصينات والسيطرة على الأمراض والتصدى للعترات الجديدة منها، وتنمية الثروة الحيوانية ووقايتها من حدوث أى أمراض وبائية مستقبلية.

ولفت إلى أن مشروعات الرئيس أكدت على أهمية دور العنصر البشرى ممثلا فى الأطباء البيطريين فى تنمية الثروة الحيوانية، حيث قامت القوات المسلحة ضمن مشروعاتها القومية بإنشاء المركز العلمى البيطرى للأبحاث والتدريب، أكبر مركز علمى للأبحاث والتدريب البيطرى بمجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم، بالإَضافة إلى مركز الأبحاث والتطوير بمشروع الاستزراع السمكى المتكامل بغليون فى كفر الشيخ، وذلك لإثراء منظومة البحث العلمى البيطرى، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير المنظومة.