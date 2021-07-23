شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعلن 15 أغسطس آخر موعد لتسوية وضع المغادرين المخالفين لنظام الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى المصرى في بيروت، أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني عدلت من تاريخ مغادرة الرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة الراغبين في مغادرة لبنان للاستحصال على تسوية وضعه للمغادرة لدى المركز الإقليمي المختص ليصبح بتاريخ 15 أغسطس المقبل الساعة الرابعة فجرا بدلا من التاريخ السابق تحديده.

وتلقت وزارة القوى العاملة تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.