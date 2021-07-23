شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السير بالقاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت حركة المرور بالطرق والشوارع الرئيسية فى محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة، بالانتظام واختفاء التكدسات في حركة السير، أمام قائدى السيارات، وسط تواجد لرجال المرور فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين وسحب الكثافات مرورية وإزالة المعوقات المرورية.

كما شهدت شوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائري اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية، سيولة مرورية تامة، وسط انتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق.

وتميز الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وكوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض بالسيولة المرورية وانتظام التام في حركة السير.

كما ظهرت سيولة مرورية فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير، وكورنيش النيل في الاتجاهين.

وشهد الطريق الزراعى سيولة مرورية، أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.