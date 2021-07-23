شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه هيئات النظافة برفع مخلفات ذبح الأضاحى على مدار الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة وجهت هيئات النظافة وقيادات المحليات بضرورة مواصلة حملات نظافة مكثفة لجمع مخلفات ذبح الأضاحى والتخلص الآمن منها، فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، واستمرار رفع درجة الاستعداد بهيئات النظافة والأحياء والمراكز.

وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن جميع المحافظات ترفع درجة الاستعداد طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام الوزارة وأخرى بكل محافظة للعمل على مدار الساعة خلال أيام العيد، لمواجهة أى طوارئ أو أزمات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين من نقص الخدمات أو وجود مخلفات الذبح أو القمامة بالشوارع، من خلال غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية على أرقام :27957837، و33356708، أو فاكس 33378597، أو من خلال مبادرة صوتك مسموع عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" www.facebook.com/sotakmasmwo)) والبريد الإلكترونى [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.