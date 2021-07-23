شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية الفصل من بطاقة تموين الأسرة واستخراج بطاقة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر ، حيث يستطيع المواطن المقيد على بطاقة تموين أسرته الفصل واستخراج بطاقة تموين بمفرده دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين.

"الخليج 365 "ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية الفصل من بطاقة تموين الأسرة واستخراج بطاقة جديدة:

ـ فى حالة الفصل من بطاقة تموين الأسرة يستطيع المواطن الدخول على موقع" دعم مصر".

- بمجرد الدخول على الموقع يظهر على يمين الصفحة "خدمات تموينية للمواطنين".

ـ يتم الضغط على خدمة "فصل اجتماعى من بطاقة لأخرى" واختيار هذه الخدمة.

ـ يتم متابعة التعليمات وكتابة بيانات صاحب الطلب.