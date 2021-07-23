استعدادا للتوزيع.. وزير الأوقاف يتفقد تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح اليوم، مجزر البساتين بالقاهرة للوقوف على عملية تجهيز لحوم الأضاحي بمراحلها المختلفة (التشفية والتقطيع والتعبئة والتبريد والتجميد والنقل) استعدادًا لانطلاق عملية التوزيع عقب صلاة الجمعة اليوم من ديوان عام الوزارة.

وأعرب الدكتور محمد مختار جمعة، عن شكره لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الوطني الاحترافي المتميز.

وخص الوزير، بالشكر العاملين بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لجهودهم المتميزة في العمل بالمشروع وحرصهم على تقديم أفضل ما في وسعهم لخروجه على هذا المستوى شديد التميز.

وأكد وزير الأوقاف، أن هذا التناغم بين عدد كبير من مؤسسات الدولة من الأوقاف والتموين والتضامن الاجتماعي وبنك مصر والبنك الأهلي والبنك الزراعي المصري والبريد المصري والهيئة الوطنية للإعلام مع بعض المؤسسات الأخرى التي أسهمت في جمع أموال الصكوك مثل فوري و الوثائق المؤمنة التي أصدرت هذه الصكوك وكثير من أهل الفضل الداعمين للمشروع، كل ذلك قد أسهم في تعظيم قيمة المشروع ، فكل جزء من الأضحية يتم الانتفاع به وتحويله إلى قيمة مضافة وتحويل هذه القيمة إلى لحوم لصالح الأسر الأولى بالرعاية.