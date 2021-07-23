شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: روسيا تدعو إثيوبيا والسودان ومصر إلى اتخاذ نهج مسئول لحل النزاع المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، أن روسيا تتخذ موقفا متساويا بشأن الخلافات بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة، داعية جميع الأطراف إلى اتخاذ نهج مسؤول لحل النزاع المائي.

وقالت زاخاروفا - فى تصريحات صحفية أذاعتها وكالة (سبوتنيك) الروسية - إن روسيا اتخذت فى 8 يوليو موقفا متساويا فيما يتعلق بالخلافات بين الدول الثلاث بشأن ملء وتشغيل مجمع الطاقة الكهرومائية.

وشددت على أن روسيا ترى ضرورة ملحة لمواصلة المشاورات بين الطرفين بعد المرحلة الثانية لملء خزان السد، بما فى ذلك مراعاة الاستعداد الذى أعرب عنه الجانب الإثيوبى لمثل هذه المشاورات.

وختمت زاخاروفا تصريحاتها بدعوة جميع الأطراف إلى اتخاذ نهج مسؤول تجاه مشكلة تسوية الخلاف على المياه .. معربة عن املها فى تحقيق نتيجة سريعة تعود بالنفع المتبادل بروح أهم مبدأ "المشاكل أفريقية - الحلول أفريقية".