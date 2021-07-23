شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف الخطة الاستثمارية فى محافظات مصر بـ19.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت وزارة التنمية المحلية، الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2021/2022، بمبلغ 19.8 مليار جنيه، لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

”الخليج 365” يوضح أهم الأهداف الرئيسية للخطة الاستثمارية فى المحافظات كما يلى:

1. مد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة وتوريد معدات إنارة بـ 1.8 مليار جنيه.

2. 9.33 مليار جنيه لرصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظة لتسهيل عملية الانتقال.

3. 3.97 مليار جنيه لتحسين بيئة المحافظات من خلال شراء معدات النظافة وتغطية المصارف وتجميل مداخل القرى والمدن.

4. تنفيذ مشروعات تطوير حدائق وميادين وشراء معدات نظافة متنوعة وتطوير أسواق عشوائية.

5. 1.79 مليار جنيه لمنظومة الأمن والإطفاء والمرور تشمل إقامة نقاط إطفاء وأكشاك مرور وتوريد سيارات إطفاء وأوناش إنقاذ.

6. 2.98 مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات وتشمل رفع كفاءة مقرات المبانى الإدارية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهًا بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.