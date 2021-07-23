شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ تنفيذ مشروع روضة السيدة 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أجهزة محافظة القاهرة فى تنفيذ مشروع روضة السيدة 2 بالسيدة زينب بالقاهرة، والذى يحل مكان منطقة الطيبى بالسيدة زينب فى القاهرة، التى تم إزالتها، ورفع المخلفات، حيث تم البدء فى الرفع المساحى للمشروع.

وتبلغ مساحة المشروع 10.5 فدان، ويقع فى الجهة المقابلة لمشروع روضة السيدة 1، ومن المقرر أن يتم إنشاء 15 عمارة سكنية أرضى و5 أدوار متكررة.

ويبلغ إجمالى الوحدات 700 وحدة سكنية إلى جانب إنشاء 50 وحدة تجارية، كما سيتم إنشاء منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة "ملاعب وحدائق".

ومن المقرر أن تصل مدة التنفيذ 18 شهر، والتنفيذ سيكون بنفس الشكل الخاص بروضة السيدة 1، وتم تعويض السكان وصرف بدل إيجار لهم لحين الانتهاء من المشروع. تم إزالة 143 عقار مواجهة لمشروع روضة السيد1، تضم 350 أسرة.