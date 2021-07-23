شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك فكرة مشروع.. اعرف شروط قرض صندوق التنمية المحلية بفائدة 6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزارة التنمية المحلية، قروضا ميسرة للشباب، من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، بفائدة لا تتعدى 6%، لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فى إطار خطة الدولة للحد من البطالة وتشجيع الشباب على العمل.

”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية شروط الحصول على قرض صندوق من التنمية المحلية:

1. أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى.

2. أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.

3. تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

4. ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.

5. توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.

6. يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.

يذكر أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد فى وقت سابق، أن الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تنفيذ 30 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بقروض تقدر بـ200 مليون جنيه، لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، لافتًا إلى أهمية هذه المشروعات فى الاستفادة من الخامات الموجودة فى البيئة المحلية وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام مثل مشروعات الصناعات الغذائية والحرفية.

وأشار شعراوى، إلى أن الوزارة تدرس حاليًا تخفيض سعر الفائدة على قروض المرأة المعيلة فى القرى التى تنفذ فيها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى 4% فقط بدلًا من 6% أسوة بالمشروعات التى ينفذها المتحررون من الأمية ومتحدو الإعاقة، كما تدرس الوزارة أيضًا إقراض مشروعات الرى بالتنقيط بفائدة 5%.