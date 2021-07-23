شكرا لقرائتكم خبر عن 21 أغسطس عقد الجمعية العمومية غير العادية لصندوق العاملين بالأزهر عدا الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بالأزهر –عدا الجامعة – عن عقد الجمعية العمومية غير العادية يوم السبت الموافق 21/ 8/ 2021م، الساعة التاسعة صباحًا بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجى؛ لمناقشة جدول الأعمال التالى:

1- النظر فى التصديق على محضر الجمعية السابق بتاريخ: 21/11/ 2020م.

2- النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في: 31/12/2020م، وإبراء ذمتهم.

3- النظر فى تقرير مراقب الحسابات، والتصديق على الميزانية العمومية، وحساب الإيرادات والمصروفات عن المدة من 1/1/2020 حتى 31/12/2020م.

4- النظر فى أمر تحديد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام 2021م.

5- النظر فى تقرير الخبير الاكتوارى وما تضمنه من تعديل على لائحة النظام الأساسي.

6- النظر فى انتخاب عضو مجلس الإدارة للتجديد الثلثى للقسم الثامن، الذى يشمل المناطق الآتية: (الإسماعيلية –السويس –بور سعيد –جنوب سيناء –شمال سيناء).

7- ما يستجد من أعمال.

علمًا بأنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل العدد أُجِّل ذلك إلى جلسة أخرى تُعقَد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يومًا، مع العلم بأن حضورهم على نفقتهم الخاصة.