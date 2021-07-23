كورونا في 24 ساعة| 5 وفيات جديدة بمصر.. والصين ترفض شروط الصحة العالمية الخاصة بالتحقيق في أصول كوفيد-19

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 666 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 226535 حتى اليوم.

5 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

الأرجنتين تسجل 13500 إصابة جديدة و267 وفاة بكورونا

بلومبرج: حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا في طريقها إلى الاستقرار

بريطانيا تسجل نحو 40 ألف إصابة جديدة بكورونا .. والحصيلة تتخطى 5 ملايين

إسرائيل تعود إلى الشارة الخضراء مع ارتفاع إصابات كورونا

إصابات كورونا في إندونيسيا تتجاوز ثلاثة ملايين

موريتانيا:الشائعات وراء ضعف الإقبال على تلقي لقاح كورونا

كورونا: الصين ترفض شروط الصحة العالمية الخاصة بالتحقيق في أصول كوفيد-19

فيروس كورونا: العراق يواجه رسميا الموجة الثالثة من الوباء

12 ساعة.. انتظام العمل بمراكز لقاحات كورونا في إجازة عيد الأضحى

روسيا تكتشف أولى حالات كورونا من سلالة "جاما"

منظمة الصحة للبلدان الأمريكية: ارتفاع دراماتيكي بإصابات كورونا في كوبا

الصين تشجب "غطرسة" مقترح الصحة العالمية حول التحقيق في منشأ كورونا

دراسة: 1.5 مليون طفل فقدوا والديهم أو مقدمي الرعاية بسبب كورونا