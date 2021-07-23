حدث ليلاً| القليوبية في صدارة مخالفات المخابز.. روسيا: معلومات تشير إلى تعاون الولايات المتحدة مع "داعش" بأفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الخميس-الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

5 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 666 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 226535 حتى اليوم.

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التموين: تحرير محاضر مخابز بالمحافظات.. والقليوبية في صدارة المخالفين

قال تقرير صادر من غرفة عمليات قطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، إنه تم تحرير عدد من المحاضر لبعض المخابز البلدية بعدد من المحافظات؛ تتنوع ما بين نقص الوزن والمواصفات وتوقف عن الصرف.

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الجزائر تدين بشدة تجسس المغرب على مسؤوليها ومواطنيها وتلوح بالرد

أدانت وزارة الخارجية في الجزائر بشدة، يوم الخميس، قيام سلطات المملكة المغربية بالتجسس على مسؤولين ومواطنين جزائريين، على حد قولها، باستخدام برنامج " بيجاسوس"، مؤكدة أن الجزائر تحتفظ بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد على تصرف الرباط.

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صحيفة أمريكية: الانسحاب من أفغانستان يجري بسرعة كبيرة وستكون له عواقب

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الأنسحاب من أفغانستان يجري بسرعة كبيرة لكنها توقعت عواقب كثيرة.

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فلسطين ترحب بقرار حقوق الإنسان بتشكيل لجنة التحقيق الدولية فى الانتهاكات الإسرائيلية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتشكيل لجنة التحقيق الدولية، المستقلة والمستمرة، التي جاءت تنفيذا لقرار فلسطين في مجلس حقوق الإنسان في جلسته الخاصة رقم (30)، أثناء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

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مبعوث روسي يحذر من أن بلاده ستصد المسلحين الأفغان إذا دخلوا أوزبكستان وطاجيكستان

قال المبعوث الرئاسي الروسي لأفغانستان زامير كابولوف في مقابلة اليوم الخميس إن روسيا ستواجه المسلحين من أفغانستان إذا دخلوا أراضي طاجيكستان أو أوزبكستان أو قيرغيزستان بما يتماشى مع الاتفاقات الحالية.

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الزهراء حلمي تكشف كواليس قراءتها للقرآن أمام الرئيس السيسي لأول مرة.. فيديو

حلت الزهراء حلمي، أول فتاة تتلو القرآن في افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد بقاعة المؤتمرات بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي".

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الأردن يدعو المجتمع الدولى للعمل على تعزيز الأمن والاستقرار بالعراق

دعا العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، المجتمع الدولى إلى العمل على دعم الجهود العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار، والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن العودة الآمنة للاجئين، مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.

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"المالية": ٣ مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة في يونيو 2021

تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٦ آلاف و٣٢٣ شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، بإجمالي ٢٠٠٣٣ حاوية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة؛ مثل: "القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات"، خلال شهر يونيو الماضي.

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ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في أمريكا إلى أعلى مستوياته منذ 31 شهرا

ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة اليوم الخميس إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ كانون أول/ديسمبر 2018، في ظل تزايد القلق بشأن تدفق الامدادات في وقت لاحق من العام الحالي مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.

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ليبيا تعتزم تصدير 13ر1 مليون برميل نفط يوميا خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات برنامج شحن النفط من الموانئ الليبية اعتزام ليبيا تصدير 89ر34 مليون برميل من النفط الخام والمتكثفات النفطية خلال تموز/يوليو الحالي بما يعادل 13ر1 مليون برميل يوميا، مقابل 1ر1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي.

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بايدن يكشف عن اعتزام أمريكا فرض عقوبات على كوبيين مسؤولين عن قمع الشعب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده سوف تواصل فرض العقوبات على أفراد كوبيين.

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رئيس الوزراء العراقي: ما حدث من تفجير في مدينة الصدر نتيجة للفساد والتراكمات

اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس أن ما حدث من تفجير في مدينة الصدر، قبل أيام وراح ضحيته العشرات، كان نتيجة "للفساد والتراكمات".

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روسيا: معلومات تشير إلى تعاون الولايات المتحدة مع "داعش" في أفغانستان

أكدت وزارة الخارجية الروسية وجود معلومات كافية تشير إلى تعاون الولايات المتحدة مع تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال أفغانستان.

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إسرائيل تعلن الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" العربية.

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الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في انفجار ميناء بيروت البحري

دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف وذلك قبل اقل من اسبوعين عن الذكرى السنوية الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري المأساوي في 4 أغسطس.

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"معارك عنيفة" في منطقة متاخمة لتيجراي في إثيوبيا

قتل ما لا يقل عن 20 مدنيا ونزح عشرات الآلاف جراء معارك عنيفة بين متمردين وقوات موالية للحكومة في منطقة عفار الإثيوبية المحاذية لإقليم تيجراي شمال شرق اثيوبيا، وفق ما قال مسؤول إثيوبي الخميس.

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بيان لمجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية المشغلة لنظام بيجاسوس حول قضية التجسس

علقت مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، على الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام حول ما أسمته بـ"الحملة الإعلامية المخطط لها والمنظمة".

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