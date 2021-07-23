شكرا لقرائتكم خبر عن تصحيح امتحانات الثانوية إلكترونيا بالمدينة التعليمية بإشراف القومى للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تطبيق التصحيح الإلكترونى بامتحانات الثانوية العامة 2021، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، تنظيم أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل إلكترونى داخل المدينة التعليمية بأكتوبر، حيث يتم تجميع كراسات الإجابة" البابل شيت" على مستوى الجمهورية وإرسالها إلى الوزارة بالتنسيق مع الكنترولات أو بعد فرزها من قبل الكنترولات وتظريفها وإرسالها إلى مكان ومقر تقدير الدرجات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو الجارى، وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، على أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة.