شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تقدم لك قرضا لبداية مشروعك بفائدة لا تتعدى 5%.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشجع الدولة المشروعات الصغيرة وتدعم الشباب لبدء مشروعاتهم، وفى هذا الإطار تقدم وزارة التنمية المحلية من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، تمويلا للمشروعات الصغيرة للشباب، بفائدة لا تتعدى 5%.

ويوضح ”الخليج 365” فيما يلى خطوات الحصول على قرض مشروعك:

1. تقديم طلب الحصول على القرض المطلوب لوحدة المشروع فى المحافظة يتضمن فكرة المشروع

2. تقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع يتضمن القائم عليه وعدد العمالة والتكلفة المبدئية

3. يتم مراجعة الأوراق فى كل وحدة وتحديد حجم القرض الذى سيتم منحه للشاب

4. بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك فى وحدة "مشروعك"

5. يبدأ البنك فى مراجعة الأوراق وإخطار الشاب بالموافقة من عدمه.

6. يتم تسليم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

وساهم المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، خلال شهر يونيو الماضى فى تنفيذ 15 ألفا و635 مشروعا بقروض 500 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن إجمالى المشروعات التى نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ أكثر من 197 ألف مشروع بقروض 19,5مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر 1,9 مليون فرصة عمل.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال "مشروعك"، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.