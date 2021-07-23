شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل يدعو المواطنين بـ6 محافظات للتسجيل بالمنظومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان المواطنين فى 6 محافظات وهم بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس للإسراع فى التسجيل ضمن منظومة التأمين الصحى الجديدة وذلك للقيام بالفحص الطبى الشامل والانتفاع بخدمات المنظومة.

فيما دعا البيان المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظات الست السالف ذكرها، أن يتوجهوا للوحدة أو المركز الصحى التابع لهم والأقرب لمحل سكنهم للتسجيل، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تضمن للمواطنين تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع أفراد الأسرة.

وأوضحت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل، أن محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة تشمل 6 محافظات وهم (طبقًا للتوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى لمد مظلة التغطية الصحية التأمينية الشاملة للمواطنين فى غضون 10 أعوام، بدلًا من 15عاما، فإنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تشغيل باقى محافظات المرحلة الأولى بنهاية 2021.

ولفتت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل إلى الأوراق المطلوبة للتسجيل تشمل الرقم القومى لأفراد الأسرة وشهادات الميلاد للأطفال «إن وجدوا» أو صورة منهم، وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المواطن وبيانات أسرته وفتح الملف العائلى لهم، وبناء عليه يتم متابعة حالة المنتفع والحالة الصحية لأسرته مع طبيب الأسرة، وبعدها يتم تحديد موعد إتمام الفحص الطبى الشامل لتسجيل الحالة الصحية للأسرة.