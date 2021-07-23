شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كسوفات 2021.. ترقبوا كسوف كلى للشمس 4 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية وخاصة الكسوف والخسوف، على موعد مع كسوف كلى للشمس قبل نهاية السنة، حيث تشهده الكرة الأرضية السبت الموافق 4 ديسمبر 2021 م.

ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر جمادى الأولى لعام 1443 هجريا، حيث پری ککسوف كلى فى (القارة القطبية الجنوبية) ويمكن رؤيته ككسوف جزئى فى (جنوب أستراليا - جنوب قارة أفريقيا - جنوب أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكى - المحيط الطلنطى - المحيط الهندى - القارة القطبية الجنوبية).

ويغطى الكسوف الكلى مساحة عرضها 419 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقة و54 ثانية وعند ذروة الكسوف الكلى يغطى قرص القمر حوالى 103.7% من كامل قرص الشمس.

وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وثمانى دقائق تقريبا، ولا يمكن رؤيتة فى مصر)، والكسوف الكلى التالى سوف يحدث فى 8 أبريل 2024 م.

والكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى، ويمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتاكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

ويحدث الكسوف الشمسى فى وضع الاقتران أو الاجتماع أى أن حدوث الكسوف الشمسى يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.

كما يحدث الخسوف القمرى فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرا.