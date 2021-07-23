شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطلة جديدة من ذوى الهمم.. منة تحصد بطولة الشرقية للكاراتيه 4 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منة حسن محمد طفلة من ذوى الهمم بمتلازمة داون عمرها 12 سنة، حصلت على بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه 4 مرات رغم إعاقتها.

وقالت حميدة محمد محمد والدتها، إن منة ولدت معاقة وبدأت منذ ولادتها فى الكفاح معها وأجرت عددا من العمليات الجراحية لها منها عملية القلب المفتوح حتى بدأت حالتها تستقر وتأخرت فى المشى والنطق وأنها تغلبت على كل ذلك إلى أن من عليها الله بالاستقرار.

وأضافت لليوم السابع، بعد وصولها لسن الدراسة رفض التعليم استقبالها فلجأت إلى المدرسة الفكرية وبدأت تدرس بها وهى الأن فى الصف الخامس الابتدائى.

وتابعت أنها لجأت لتدريبها لعبة الكاراتيه لتقوم سلوكها واستقبالها الكابتن تامر السيد، وبدأ يعانى بها إلى أن وصلت إلى هذا المستوى.

ولفتت إلى أن نجلتها شاركت فى بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه 4 مرات وحصد فيها 4 ميداليات ذهبية ونالت استحسان المحكمين.

وأشارت الأم إلى أنها تستعد لبطولة الجمهورية فى شهر أكتوبر وأنها بإذن الله سيحصد مركزا متقدما وأنها طامحة أن تحصد بطولة الجمهورية وبطولة العالم.



البطلة-



مع-شقيقها-



مع-والدتها-