شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 40 ألف محل مخالف لمواعيد الغلق لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الأجهزة الأمنية، توجيه حملات مكبرة لاستهداف المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية، ووجهت الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية، حملاتها على كافة المحال المخالفة، حيث أسفرت عن غلق 40390 محلا مخالفا لقرار الغلق خلال شهر.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطنين، حيث جاء ذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.