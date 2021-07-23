شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" ترسم البسمة على وجوه 34 قرية بطما سوهاج بتكلفة 1.366 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حياة كريمة أصبحت كقصة مشوقة أتقن كاتبها كل ألوان الكتابة بداخلها كلما تقرا فصلا من الكتاب يشدك لقراءة الفصل الذى يليه بسبب شدة الإتقان فى المبادرة التى أستهدف كافة مناحى الحياة بالقرى الأكثر احتياجا على مستوى القرى من خلال عملية تطوير البنية التحية من تعليم وصحة وصرف صحى ومياه شرب واتصالات وكهرباء وطرق وتبطين ترع ليس هذا فقط بل أنه ذهبت إلى المبانى الخدمية وحدات الطب البيطرى ووحدات التضامن الاجتماعى ووحدات الإسعاف ومكاتب البريد بهدف تسهيل الأعمال اليومية للجميع.

1- مشروعات مياه الشرب والتى يتم تنفيذها داخل 34 قرية من بينها إحلال وتجديد شبكات المياه بتكلفه تقديرية بلغت حوالى 481 مليون جنيه تقريبا وهذا المبالغ ليست مبالغ نهائية بل أنها قابلة للتعديل.

2 - تطوير قطاع التعليم العام فقد شمل عملية إنشاء مدارس متعددة المراحل بتكلفه تقديرية حوالى 18 مليون جنيه تقريبا.

3 – تطوير قطاع الصحة تم استهداف إحلال وتجديد غرف الإدارة الصحية بمدينة طما وتطوير شامل لمستشفى طما المركزى لخدمة كافة أهالى مركز طما بتكلفه حوالى 226 مليون جنيه تقريبا.

4 – تطوير قطاع الشباب والرياضة من أجل بناء جيل جديد قادر على العطاء والتنمية بفكر مستنير فقد تم استهداف أعمال تطوير وإحلال وتجديد 17 مركز شباب وذلك بتكلفه تقريبية حوالى 23 مليون و900 ألف.

6 – تطوير قطاع الطرق حيث تم توفير مبلغ 243 مليون و900 ألف جنيه تقريبا من أجل إعادة رصف الطرق

7 - تدشين وتبطين ترعة حمادة بطول 1350م وتدبيش وتبطين وبلغت التكلفة الإجمالية لعملية التبطين والتدبيش تقريبا حوالى 375 مليون جنيه.