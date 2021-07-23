شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر و"التعليم" يستعدان لفتح تحويل الطلاب بينهما بداية أغسطس القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد قطاع المعاهد الأزهرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للإعلان عن ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم للعام الدراسى 2021/2022، وذلك فى الفترة الزمنية من أول أغسطس ولمدة شهر.

ومن المتوقع أن تطبق نفس الضوابط المعمول بها السنوات السابقة دون تعديلات بها فيما عدا؛ أن يكون تطبيق شرط مناظرة السن حتى نهاية الحلقة الابتدائية فقط، وأن يكون التحويل بموافقة الجهة لمنقول منها الطالب ولا يعتد بهذا التحويل إلا بعد موافقة الجهة المنقول إليها الطالب.

وتنص الضوابط على "اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة للعام الدراسى 2021/2022 على طلاب مرحلة التعليم الأساسى بداية من الصف الثانى الابتدائى حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادى للعام 2021/2022 بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم شريطة أن يتوافق سن قبول الطالب المحول إلى التعليم العام حال قبوله ببداية المرحلة التى تقدم بها للأزهر الشريف على أن يتقدم ولى الأمر الراغب فى التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول للمدرسة المطلوب التحويل لها".

واشترطت الضوابط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم (المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات والمدارس الخاصة لغات) النجاح فى اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

أما الطلاب المستنفذون سنوات الرسوب (عامين) فى الحلقة الإعدادية بالأزهر لهم الحق فى التقدم للامتحان بالتعليم العام من الخارج (منازل) بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهرى المقيدين به".

و يتم تحويل الطالب من المعاهد الأزهرية لمدارس التربية والتعليم والتعليم الفنى بحالته الموضحة ببيان تدرجه الدراسى (ناجح/ راسب) بالعام الدراسى 2021/2022، بالإضافة إلى عدم جواز تحويل طلاب المرحلة الثانوية بجميع صفوفها من المعاهد الأزهرية لمدارس الوزارة، نظرًا للتباين الكبير فى المواد وطبيعة الدراسة فيها، وخضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوى العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها فى الأزهر الشريف".

وأشارت إلى أن يتم إرفاق طلب التحويل من الأزهر ببيان إلكترونى لتدرج الطالب فى الحلقة المقيد بها موضحًا حالته (ناجح/ راسب)، صادر من الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر وممهور بشعارها ولا يعتد بإجراءات التحويل دون توضيح هذا البيان.