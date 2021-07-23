شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحذر من صفحات مجهولة تستخدم اسمه لنشر أخبار مزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستغل بعض اللجان الإلكترونية التي تهدف إلى إثارة الشائعات عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، تصميمات ”الخليج 365” في عرض أخبارها وتغطياتها عبر حساباتها الشخصية، لإضافة عنصر المصداقية المفقودة لشائعاتها التي تتداولها باستمرار، وهو ما ظهر في بعض الصور التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة على ألسنة بعض طلاب الثانوية العامة تزامنًا مع الامتحانات.

واستخدمت إحدى اللجان الإلكترونية، صورة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وأضافت عليها بعض الكلمات التي تزعم إقالته، وهو أمر عار تماما عن الصحة، ولم تنشر ”الخليج 365” أي

أخبار متعلقة بذلك عبر موقعها أو منصاتها الإلكترونية الموثقة على صفحات السوشيال ميديا.

وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قرائها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "الخليج 365."

ودأبت هذه الصفحات المجهولة، والتى يستتر ورائها بعض الموتورين وأصحاب المآرب الخبيثة، على استغلال "لوجو" و"اسم" الخليج 365، للاستفادة من مصداقيته.

ويؤكد ”الخليج 365” أنه كلف فريقه القانونى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك الصفحات ومن يقفون ورائها، والذى قام بدوره بإخطار مباحث الإنترنت لملاحقة المزورين ومن يديرون الصفحات المجهولة.

وتعتبر صفحة ”الخليج 365” على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار ”الخليج 365”، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.