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كيف تستخرج بدل فاقد الرخص من وحدات التراخيص.. اعرف الخطوات

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القاهرة - سامية سيد - توجد مجموعة من الإجراءات التى يتخذها قائد السيارة أو مالك السيارة الملاكى لاستخراج بدل فاقد من رخصة القيادة حال فقدها لسبب من الأسباب.

 

وتشمل الإجراءات ما يلى:

- تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية فى قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة.

- استخراج شهادة براءة الذمة.

- تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك.

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الاطلاع على الأصل.

- مذكرة فقد الرخصة معتمدة.

- شهادة المخالفات.

- تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف.

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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