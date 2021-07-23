شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية والدعم السلعى والنقدى 20/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعكس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، حرص الدولة المصرية على تفعيل آليات برامج الرعاية الاجتماعية، فقد خُصص بموازنة العام المالى دعم قدره 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مخصصات فعلية قدرها 200 مليار جنيه عام 2019/2020، بنسبة زيادة 41.5%.

ونستعرض فيما يلى هيكل الدعم السلعى والدعم النقدى للخدمات الاجتماعية لعام 21/2022:

50 مليارا و622 مليون جنيه للخبز

36.6 مليار جنيه للسلع التموينية

665 مليون جنيه لدعم المزارعين

18 مليارا و411 مليون جنيه للمواد البترولية

2.5 مليار جنيه للأدوية وألبان الأطفال

7 مليارات و895 مليون جنيه لنقل الركاب

مليارا و221 مليون جنيه للتأمين الصحى

19 مليارا و248 مليون جنيه للأمان الاجتماعى

134 مليارا و998 مليون جنيه مساهمة فى صناديق المعاشات

7 مليارات و35 مليون جنيه علاج على نفقة الدولة

8 مليارات و352 مليون جنيه منح ومساعدات