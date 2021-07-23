شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مناطق كيما أسوان والمجمع الصناعى 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن أنه نظرًا لحدوث عطل مفاجئ بمحطة الصرف رقم 10 كيما / عزبة الفرن وهو الأمر الذى سيترتب عليه قطع مياه الشرب اليوم الجمعة عن بعض المناطق لتنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة.

وذكرت شركة مياه الشرب، فى بيان لها، بأن المناطق التى ستشهد قطع المياه هى: (عمارات كيما بأكملها – عزب كيما بأكملها – المجمع الصناعى بأكمله)، هذا بجانب ضعف المياه ببعض المناطق والتى تشمل (السيل – الصداقة الجديدة – عزبة الوادى)، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى السبت.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.