أخبار مصر

الأوقاف تفتتح 12 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 12 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

وذكرت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها كما يلى: 

 

مديرية أوقاف الجيزة

1. العمري – أبو رجوان  القبلي – البدرشين 

مديرية أوقاف السويس

2. الرحمة – أبو سيال - الجناين 

 

مديرية أوقاف المنوفية

3. أبو الروس – سرس الليان- مركز سرس الليان

4. النصر – عزبة الدبايبة – مركز بركة السبع

5. الصفا – ميت البيضا – مركز الباجور

6. الشرقي – سنجلف – مركز الباجور 

 

مديرية أوقاف بني سويف 

7. حسين دياب- طنسا - ببا

8. آل عميرة شنرا- شنرا الفشن  

9. التوحيد – نزلة أقفهاص - الفشن 

 

مديرية أوقاف الغربية

10. الحليم الصعيدي – قرية خرسيت – مركز طنطا

11. المسجد الكبير – قرية الدواخلية – مركز المحلة الكبرى

        مديرية أوقاف البحيرة 

12. مسجد الدكتور محمد  عبد المنعم سعد – قرية كفر محله – داود الرحمانية 

 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا