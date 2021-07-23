شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 12 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وذكرت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها كما يلى:
مديرية أوقاف الجيزة
1. العمري – أبو رجوان القبلي – البدرشين
مديرية أوقاف السويس
2. الرحمة – أبو سيال - الجناين
مديرية أوقاف المنوفية
3. أبو الروس – سرس الليان- مركز سرس الليان
4. النصر – عزبة الدبايبة – مركز بركة السبع
5. الصفا – ميت البيضا – مركز الباجور
6. الشرقي – سنجلف – مركز الباجور
مديرية أوقاف بني سويف
7. حسين دياب- طنسا - ببا
8. آل عميرة شنرا- شنرا الفشن
9. التوحيد – نزلة أقفهاص - الفشن
مديرية أوقاف الغربية
10. الحليم الصعيدي – قرية خرسيت – مركز طنطا
11. المسجد الكبير – قرية الدواخلية – مركز المحلة الكبرى
مديرية أوقاف البحيرة
12. مسجد الدكتور محمد عبد المنعم سعد – قرية كفر محله – داود الرحمانية