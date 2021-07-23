شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التموين: مخزون السكر يكفى حتى بداية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

التموين: مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين حتى بداية العام المقبل

التعليم: لا وجود لأخطاء بتصحيح الثانوية العامة ولا توجد أسئلة بإجابتين

الرعاية الصحية تكشف تفاصيل إدخال نظم التطبيب عن بعد بمستشفيات التأمين الصحى

الصحة: السجائر الإلكترونية لا تساعد فى الإقلاع عن التدخين

الإفتاء: يجوز الزواج من ثانية إذا انعدمت الرغبة فى الاستمرار مع الأولى

التعليم: إعلان درجات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة مع النتيجة النهائية

15 أغسطس غلق باب التقدم لرياض الأطفال بمعاهد البعوث بالأزهر للوافدين

تجهيز لحوم أضاحى الأوقاف بمجزر البساتين بالقاهرة وبدء التوزيع غدا.. صور

التنمية المحلية: تنفيذ 3589 مشروعا بقنا وسوهاج بتكلفة 9.5 مليار جنيه.. صور