شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح من المجند بعد مقابلة الرئيس في العلمين: اللقاء هدية لابني وسأنفذ نصائحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المجند أيمن قنديل، في أول تصريح له بعد لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء قيادة دراجة هوائية بمنطقة العلمين، إنه لم يكن يتوقع أن يلتقى الرئيس السيسي أثناء تواجده في مكان خدمته.

وأضاف المجند لـ ”الخليج 365”: ليس غريباً على الرئيس السيسي أن يقف بإنسانية ويتحدث معي أثناء خدمتي، فالرئيس دائماً ينحاز للبسطاء وقريب من الجميع.

وأوضح المجند أنه "ارتبك للحظات أثناء اقتراب الرئيس منه، وبدأ الحديث معه، ولكن الرئيس السيسي هدأ من روعه، وبدأ يتحدث معه كأب يستفسر عن الأحوال المعيشية لابنه ويستمع لمشاكله، ويعطي له النصيحة.

وتابع المجند أيمن أنه "من مواليد أشمون محافظة المنوفية ويقيم بالإسكندرية مع أسرته، ومتزوج ولدية طفل "أنس" يبلغ من العمر عامين ونصف العام، وعلم بانتشار مقطع الفيديو وما دار بينه وبين الرئيس السيسي قائلا:" الفيديو ده هدية لابني أنس وسأفتخر به أمامه طول العمر ".

واختتم المجند تصريحاته قائلا: "سأعمل بنصائح الرئيس السيسي بعد انتهاء خدمتي من التجنيد العام القادم، وسأبدأ مشواري في العمل بالكد والاجتهاد والمثابرة، مثلماً نصحني تماماً، وأتمنى أن تجمعني به الصدفة مرة أخرى ليشاهد ثمار نصائحه.

كان مقطع فيديو قد تداول للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء قيادة الدراجة الهوائية بمنطقة العلمين، وبجواره مجند شاب مازحه الرئيس في حوار لاقى انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.