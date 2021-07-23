"ذكر الله.. حقيقته وأثره في ترقية النفس".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو "ذكر الله حقيقته وأثره في ترقية النفس"، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدةً ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.