شكرا لقرائتكم خبر عن "المعلمين" تخصص رقما لتلقى شكاوى أعضائها المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، استئناف غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية، أعمالها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى أن النقابة خصصت رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقى كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المراقبين على امتحانات الثانوية العامة والقائمين منهم على أعمال التصحيح.

وأوضح نقيب المعلمين أن غرفة العمليات المركزية، ستكون على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفى الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

وأكد "الزناتي" أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم فى جو مستقر، والإطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المعلمين طوال فترة الامتحانات.